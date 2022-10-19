اكثر من 20 اعتداء على كوادر ديالى الطبية خلال 2022

2022/10/19 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاربعاء، عن تسجيل اكثر من 20 اعتداء على كواردها خلال العام الجاري 2022.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الطبية في ديالى تعرضت الى اكثر من 20 اعتداء خلال العام الجاري 2022 نصفها استهدف الطواقم العاملة في ردهات الطوارى".

وأضاف، أن "جميع الاعتداءات تجري من قبل ذوي المرضى"، مؤكداً بأن "اغلبهم جرى احالتهم للجهات القضائية بعد رفع دعاوي بحقهم من قبل المعتدى عليهم"، لافتاً الى "الاعتداءات هي الاعلى بعد 2003 اي منذ 19 سنة".

وأشار الى أن "الاعتداءات اخذت ابعاد خطيرة في بعض الحالات من خلال توجيه السلاح وهذا امر مرفوض وتم التعامل معه من قبل القوى الامنية فوراً"، مشدداً على "ضرورة احترام القوانين والتشديد في تطبيقه من اجل مواجهة ظاهرة بدات تثير قلق في اوساط الطواقم الطبية بسبب تكرارها".

تعد ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية بصورة عامة والاطباء بصورة خاصة من الظواهر التي تزايدت في العراق بعد تغيير النظام في نيسان 2003 واتخذت اشكالا متنوعة من التجاوز اللفظي والاعتداء البدني الى التهديد والمطالبة بالفصل العشائري وصولا الى الاختطاف والمطالبة بالفدية او الاختطاف لعدة اسباب.

واهم الاسباب هو غياب او عدم تفعيل التشريعات الضامنة لحماية الكوادر الطبية وعدم سيادة تطبيق سلطة القانون على جميع افراد المجتمع وعدم كفاية او فعالية الحماية المتوفرة للكوادر الطبية في بعض المؤسسات وكذلك استغلال بعض الافراد لانتماءات معينة كذريعة للتجاوز والاعتداء على تلك الكوادر بدون وجه حق ووجود اعتقاد خاطئ لدى بعض ذوي المرضى بان المضاعفات التي حصلت لمريضهم او وفاته تعود الى تقصير من الطبيب او الكوادر الطبية العاملة في المؤسسة او العيادات الطبية بينما قد تعود المضعفات او حالة الوفاة الى المرض نفسه او الامراض المزمنة المرافقة وكذلك استغلال بعض العوائل لاي مضاعفات او حالة وفات يسببها المرض نفسه وليس الاخطاء الطبية للحصول على تعويضات من خلال المطالبة بالفصل العشائري والتهديد بالاختطاف او القتل.

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