الجزائر.. 12 سنة سجنا لرجال شرطة بقضية

2022/10/19 | 09:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت محكمة جزائرية 3 شرطيين بينهم ضابط، بـ 12 سنة سجنا نافذا وأمنيين آخرين بسنتين سجنا نافذا، في قضية وفاة شاب جزائري في ظروف غامضة بمركز أمني بوهران، شمال غرب البلاد.

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