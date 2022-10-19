البيت الأبيض: تقديم السعودية مساعدات لأوكرانيا لا يلغي قرار أوبك+ الداعم لروسيا

2022/10/19 | 09:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال البيت الأبيض، إن إعلان السعودية، عن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، “لا يلغى قرار منظمة أوبك+ بخفض إنتاج النفط”.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في […]

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