اجماع على توسيع اعتماد تطبيقات خدمات التكسي في العراق

2022/10/19 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اجمع خبراء ومختصون على أهمية السوق العراقية وتقبلها للتكنولوجيا المتطورة التي باتت تجد لها موطىء قدم، وتوفر فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب، كما بات المواطن يتفاعل معها، لاسيما التطبيقات الإلكترونية الخدمية التي باتت تعتمد في واقع النقل داخل المدن.

المشاركون في حفل شركة بلي العراقية الالمانية لخدمات التكسي، اكدوا أن هذه التكنلوجيا الآمنة والتي توفر خدمة متطورة متكاملة تشهد تفاعل متنامي داخل المدن مع المجتمع المحلي، وهذا دليل على أن واقع العراق خلال الفترة المقبلة سيشهد انتقالة إيجابية مع تطور التقانات التي تعتمدها الشركة المتخصصة في هذا المجال.

السفير الإيطالي في بغداد تحدث عن واقع التطورات العالمية والتكنولوجيا المتطورة وأهمية تتبع مساراتها، ثم عرج على دور العلاقات العراقية الإيطالية الاقتصادية، ثم أكد أهمية الاقتصاد العراقي وتقبله للتطورات التي يشهدها السوق العالمي، لاسيما في مجال النقل.

مدير شركة بلي تحدث عن الذكرى السنوية الأولى لتأسيس شركة بلي العراقية الألمانية لخدمات التكسي والتوصيل وتوسيع أعمالها في العراق، والتفاعل الكبير الذي بات يميزها عن سواها، حيث باتت الشركة تقدم خدمات متطورة وآمنة تتناسب وحاجة المجتمع.

بدورها ياسمين العاني مدير التسويق في شركة بلي قالت : أن خطة عمل وأداء الشركة في تنامي مستمر من أجل أن نكون في المقدمة، لاسيما بعد الثقة الكبيرة التي منحها لنا المواطن، وهذا يجعلنا نعزز من جهودنا لتقديم أفضل الخدمات.

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