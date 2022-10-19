موانئ العراق ودايو الكورية يناقشان الإسراع بتنفيذ المراحل الجديدة في ميناء الفاو الكبير

2022/10/19 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ناقش المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، مع المدير التنفيذي لشركة دايو الكورية (جونغ وان بيك) الأعمال التي تنفذ في ميناء الفاو ونسب الإنجاز المتحققة .

وقال المدير العام "بدأت رؤية الشركة بالوضوح بعد إكمال نسب الإنجاز في المرحلة الاولى وهي تفوق المخطط لها لتحول قضاء الفاو من منطقة تعتمد على التجارة الصغيرة الى مركز إقليمي يحتل الصدارة في القطاع البحري والاقليمي والتجارة والشحن " .

واكد أن "نسب الانجاز تجاوزت (٢٦٪؜ ) في أحد المشاريع ونحن نستعد للإعلان عن المرحلة القادمة وهذا يتطلب منا تذليل كل الصعاب وتبادل الآراء لنصل الى استلام المشروع بشكل كامل قبل الموعد المقرر ".

وطالب ب "الاسراع في تنفيذ المشاريع الخمسة والتحول الى تنفيذ الجزء الاول من المرحلة الثانية وهو إنشاء الأرصفة النفطية وأرصفة أخرى ".

من جانبه بين مدير شركة (دايو ) الكورية (جونغ وان بيك) إن "المشاريع في ميناء الفاو الكبير تسير بوتيرة عالية وحسب التوقيتات الزمنية المعدة لها ووفق الخطط الموضوعة".

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