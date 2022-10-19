الأمن الوطني يعتقل متهمين بانتحال صفتي ضابط ومحام في نينوى والبصرة

2022/10/19 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليومعلى ضوء ما تأشر من المعلومات الاستخبارية لدى الجهات المختصة في جهازنا باشرت مفارز الأمن الوطني في محافظة نينوى بمتابعة متهم ينتحل صفة (ضابط) للإيقاع بالمواطنين وإيهامهم بالتعيين على ملاك الأجهزة الأمنية مقابل استحصال الأموال منهم، ليُنفذ إلقاء القبض عليه بعد استصدار الموافقات القضائية المطلوبة.فيما استطاعت مفارزنا في محافظة البصرة وبكمين محكم من إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة (محامي) متلبسٍ بالجرم المشهود أثناء مراجعاته لتعقيب المعاملات في إحدى الدوائر الرسمية.وقد تمت إحالة المتهمينِ إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهم العادل.هذا ويهيب جهاز الأمن الوطني بالمواطنين الأكارم الإبلاغ على الرقم المجاني (131) عن المتورطين بجريمة انتحال الصفات الرسمية وتسهيل إعتقالهم وتقديمهم للعدالة لينعم المجتمع والوطن بالأمان والاستقرار.

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