عمليات بغداد تصدر تنويها لأهالي العاصمة بشأن تفجير مسيطر عليه

2022/10/19 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، تنويها لأهالي العاصمة بشأن تفجير مسيطر عليه بجانب الكرخ.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قيادة عمليات بغداد تسترعي انتباه المواطنين الكرام من سكنة العاصمة بغداد الى انه سيتم اتلاف مواد متفجرة "مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية" وذلك في منطقة "الحرگاوي" بموقع اتلاف فرقة المشاة السابعة عشر بجانب الكرخ".

وعن موعد اتلاف المواد المتفجرة أشار الى أنه "سيكون في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتاريخ 19/تشرين الاول /2022".

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