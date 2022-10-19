الوقف الشيعي يوجه باحتساب خدمة مضاعفة لمنتسبي المزارات (وثيقة)

2022/10/19 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّه ديوان الوقف الشيعي، اليوم الأربعاء، باحتساب خدمة مضاعفة لمنتسبي المزارات.وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن "الوقف تتضمن توجيهاته توجيهات باحتساب خدمة مُنتسبي الأمانة العامّة للمزاراتِ الشيعيةِ الشريفةِ خدمة مضاعفة لأغراض التقاعد أسوةً بما معمول به في بعض الوزارات".

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