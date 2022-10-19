جدل بعد ظهور متسلقة صخور إيرانية بدون حجاب.. وشقيقها يرد على

2022/10/19 | 10:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال شقيق متسلقة الصخور الإيرانية المحترفة، إلناز ركابي، لوكالة أنباء "تسنيم" شبه الرسمية الإيرانية إن شقيقته "سترتدي دائما الزي الرسمي للمنتخب الوطني" وذلك في إطار رده على الشائعات التي تحدثت عن أنها لعبت بدون حجاب هذا الأسبوع في كوريا الجنوبية تضامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد

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