2022/10/19 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



مجهولون يحاولون اقتحام منزل صحفي في منطقة الغدير المركز الخبري الوطني.

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