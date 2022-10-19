2022/10/19 | 10:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني هرعت فرق البيئة التابعة للشركة العامة لموانئ العراق ،اليوم الاربعاء، لتطويق بقعة من النفط تسربت من جنيبة غارقة كان على متنها احد المطاعم العائمة في كورنيش شط العرب .وقال مسؤول شعبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



الموانئ تطوق بقعة نفطية في شط العرب المركز الخبري الوطني.

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