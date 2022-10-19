الدهلكي يحذر من خطورة عودة الاستهداف المنظم للكفاءات العلمية في ديالى

2022/10/19 | 10:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر القيادي في تحالف السيادة عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، من خطورة عودة الاستهداف المنظم للكوادر والكفاءات العلمية لاجبارهم على الهجرة الى الخارج من خلال استهداف المؤسسات التعليمية.

وقال الدهلكي في بيان اورده مكتبه الاعلامي، ان “ما حصل من استهداف كلية بلاد الرافدين الجامعة في محافظة ديالى بقذائف الهاون من قبل جماعات خارجة عن القانون هو رسالة واضحة مضمونها عودة مخطط استهداف المؤسسات العلمية والعلماء”.

واضاف الدهلكي ان “استهداف هكذا صرح تعليمي وفي هذا الوقت من قبل الميليشيات ومجاميع مسلحة طرقت باب التعليم مرة اخرى بالهاونات بعد مساومات متعددة لمالك الجامعة واساتذتها في وقت استبشر الجميع بعودة الامن والاستقرار في العراق عامة ومحافظة ديالى خاصة هي رسالة خطيرة بحاجة الى معالجة سريعة وفورية لضمان وأد الفتنة قبل استعار نيرانها”.

واكد على “ضروة ان يكون الرد قاسي وشديد على تلك الجماعات من قبل قواتنا الامنية ليكون الجواب شامخًا عاليا في سماء كلية بلاد الرافدين الجامعة بأن (العلم نور والجهل ظلام )”.

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