43% من احتياطيات العراق من العملة تحولت الى سندات اميركية.. أرباح بمليار دولار للعراق جراء سعر الفائدة الجديد

2022/10/19 | 10:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

يستمر العراق بتحويل احتياطياته من العملة الصعبة الى سندات اميركية، حيث تقترب السندات الاميركية من تشكيل قرابة نصف احتياطي العملة الصعبة للعراق، ويبدو أن حرص العراق على شراء سندات اميركية شهريًا وتحويل جزء كبير من احتياطياته الى سندات، جاء مدفوعًا بمغريات الفائدة التي رفعها البنك الفيدرالي الاميركي، حيث ستكون ارباح العراق من السندات الاميركية التي اشتراها حتى الان، اكثر من مليار دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية، ان العراق زاد من حيازته للسندات الامريكية لأكثر من مليار دولار خلال شهر اب الماضي، وذلك بعد علمية مماثلة في تموز.

وقالت الخزانة ان “حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر اب من عام 2022 ارتفعت بمقدار 1.043 مليار دولار وبنسبة 3.02% لتصل الى 35.630 مليار دولار بعد ان كانت 34.587 مليار دولار في شهر تموز الماضي”، مبينة ان ” هذه السندات ارتفعت عن نفس الشهر من العام الماضي 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 18.9 مليار دولار”.

واضافت ان “السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 23.430 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 12.200 مليار دولار”، مشيرة الى ان هذه السندات تمثل 0.44% من السندات العالم.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الاكثر حيازة حيث بلغت 122.089 مليار دولار وتأتي الكويت ثانيا بواقع 51.031 مليار دولار، وتأتي الامارات ثالثا 47.767 مليار دولار ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.134 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.708 مليار دولار.

وفي تموز الماضي رفع العراق حيازته من سندات الخزانة الامريكية بمقدار 2.622 مليار دولار وبنسبة 8.2% لتصل الى 34.587 مليار دولار بعد ان كانت 31.965 مليار دولار في شهر حزيران الماضي.

وبينما بلغت السندات الاميركية بحوزة العراق 35.6 مليار دولار، فهذا يعني ان 43% من احتياطي البنك المركزي البالغ 82 مليار دولار، عبارة عن سندات اميركية.

ويبدو ان اقدام العراق المستمر على تحويل احتياطيه من العملة الصعبة الى سندات اميركية، جاء مدفوعا بمغريات سعر الفائدة الذي رفعه الفيدرالي الاميركي لمرتين للمحاولة للسيطرة على التضخم العالمي.

وبلغ سعر الفائدة نحو 3.25%، ووفق ذلك فأن العراق سيستطيع الحصول على ارباح تقدر بأكثر من مليار دولار جراء شرائه هذه السندات بمبلغ يعادل اكثر من 35 مليار دولار.

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