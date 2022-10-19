2022/10/19 | 10:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تزداد حالات الطلاق في العراق منذ عقد على الأقلّ، ويصدر القضاء سنوياً عشرات الآلاف من قرارات الطلاق، وذلك في حين تنشر السلطات القضائية التي تقول إنها تعمل على الحدّ من حالات الطلاق، تقارير عديدة وإحصاءات عن الموضوع.

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