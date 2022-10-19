2022/10/19 | 10:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزيمة العراق في معركة طاحنة على شط العرب | تقرير

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