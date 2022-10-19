2022/10/19 | 10:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكومة العراق الجديدة تواجه تهديدا عاجلا..وبغداد تترقب جلسة البرلمان السبت | الحصاد الإخباري

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة العراق الجديدة تواجه تهديدا عاجلا.. وبغداد تترقب جلسة البرلمان السبت | الحصاد الإخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة العراق الجديدة تواجه تهديدا عاجلا.. وبغداد تترقب جلسة البرلمان السبت | الحصاد الإخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).