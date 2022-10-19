شاهد بالفيديو.. طهران تتوعد الرياض و كردستان العراق بالانتقام من تدخلاتهم

2022/10/19 | 10:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yB2zhYJ65BY

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