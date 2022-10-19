رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة تعضيد التعاون بين العراق وبريطانيا

2022/10/19 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء 19 تشرين الأول 2022، السفير البريطاني لدى العراق السيد مارك برايسون ريتشاردسون.

خلال اللقاء قدم سعادة السفير تهانيه إلى فخامة الرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية وتمنياته بالنجاح في مهامه، مشيراً إلى عمق أواصر التعاون التاريخي بين العراق والمملكة المتحدة ورغبة بلاده في تعضيد هذا التعاون تحقيقاً للمصالح المشتركة.

بدوره شكر رئيس الجمهورية السفير برايسون على تهانيه الطيبة، مؤكداً ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والازدهار.

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