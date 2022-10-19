عقود النقل يتظاهرون أمام مبنى الوزارة عقب قرار استبعادهم (صور)

2022/10/19 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتظاهر العشرات من موظفي عقود وزارة النقل ضمن 315، اليوم الأربعاء، احتجاجا على انهاء عقودهم.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "العشرات من موظفي عقود 315 بوزارة النقل تظاهروا اليوم، امام مبنى الوزارة بعد صدور كتاب من الوزارة بانهاء عقودهم واستبعادهم بشكل مخالف لكتاب وزارة المالية".

وأشار إلى، أن "كل موظف عقد لديه خدمة اكثر من سنتين ونصف".

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