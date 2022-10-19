2022/10/19 | 10:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حذر النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء، من خطورة عودة الاستهداف المنظم للكوادر والكفاءات العلمية لإجبارهم على الهجرة الى الخارج من خلال استهداف المؤسسات التعليمية.

وقال الدهلكي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "ما حصل من استهداف كلية بلاد الرافدين الجامعة في محافظة ديالى بقذائف الهاون من قبل جماعات خارجة عن القانون هو رسالة واضحة مضمونها عودة مخطط استهداف المؤسسات العلمية والعلماء".

واضاف ان "استهداف هكذا صرح تعليمي وفي هذا الوقت من قبل الميليشيات ومجاميع مسلحة طرقت باب التعليم مرة اخرى بالهاونات بعد مساومات متعددة لمالك الجامعة واساتذتها في وقت استبشر الجميع بعودة الامن والاستقرار في العراق عامة ومحافظة ديالى خاصة هي رسالة خطيرة بحاجة الى معالجة سريعة وفورية لضمان وأد الفتنة قبل استعار نيرانها".

واكد الدهلكي على "ضرورة ان يكون الرد قاسي وشديد على تلك الجماعات من قبل قواتنا الامنية ليكون الجواب شامخًا عاليا في سماء كلية بلاد الرافدين الجامعة بأن (العلم نور والجهل ظلام)".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات نيابية من خطورة عودة استهداف الكوادر العلمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات نيابية من خطورة عودة استهداف الكوادر العلمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).