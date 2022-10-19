2022/10/19 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المنطقة هي موطن للرياضة الوطنية في سويسرا.."هورنوسن".تأسست عام 1644، وتُوصف بأنها تقاطع بين لعبتي البيسبول والغولف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تُعرف بـ"غولف المزارعين".. تعرّف إلى الرياضة السوسرية الشعبية "هورنوسن") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تُعرف بـ"غولف المزارعين".. تعرّف إلى الرياضة السوسرية الشعبية "هورنوسن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).