القبض على 6 مطلوبين بالإرهاب ومصادرة أسلحة واعتدة في ميسان (صور)

2022/10/19 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الأربعاء، القبض على ستة مطلوبين بالإرهاب ومصادرة عدد من الأسلحة والاعتدة في قضائي المجر الكبير والميمونة.

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