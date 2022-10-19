القبض على ضابط ومحامٍ وهميين في نينوى والبصرة

2022/10/19 | 11:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط في نينوى، وآخر ينتحل صفة محامي في محافظة البصرة.

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