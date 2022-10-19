رئيس الجمهورية: ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات مع بريطانيا

2022/10/19 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد ، اليوم الاربعاء ،ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والازدهار.وذكر بيان رئاسي تلقاه /المركز الخبري الوطني/: ان […]

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