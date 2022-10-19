2022/10/19 | 11:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يبدأ الأطفال في عمر 3 سنوات، وربما قبل ذلك، في السؤال عن كل شيء يحيط بهم، سواء أكانت لذلك إجابة أم لا.أسئلتهم ليست لها حدود، وأحيانا لا تُشبع الإجابة فضولهم، كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لا تكبحي فضوله..



كيف تتعاملين مع أسئلة طفلك غير المنقطعة؟ المركز الخبري الوطني.

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