البرلمان اللبناني يقر قانون يتيح رفع السرّية عن الحسابات المصرفية للمسؤولين الكبار

2022/10/19 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر البرلمان اللبناني قانوناً يتيح رفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بالمسؤولين السياسيين وكبار الموظفين، وهو أحد القوانين الإصلاحية المطلوبة من صندوق النقد الدولي مقابل حزمة مساعدات مالية لبيروت.إذ إنه ومنذ عام 1956، يعتمد لبنان قانون “السرية المصرفية”، حيث … Readmore

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