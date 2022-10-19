ارتفاع اسعار النفط العالمية لتلامس 90$ دولار للبرميل مدعوماً بتقارير انخفاض مخزونات الخام الامريكي

2022/10/19 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الأربعاء، لتقليص خسائر الجلسة السابقة، إذ عوض القلق بشأن شح الإمدادات عقب تقارير عن انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة مخاوف من انخفاض الطلب من الصين أكبر مستورد للنفط.وتجاوزت العقود الآجلة لخام … Readmore

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