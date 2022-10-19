صفقات الديوانية تتلاحق.. شراء ’كرين’ بمليار و50 مليون دينار لمديرية المجاري (وثيقة)

2022/10/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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مجاري الديوانية تشتري " كرين " بمبلغ " مليار و٥٠ مليون دينار " !

ظهرت وثيقة رسمية تداولها متصدون في الرأي العام تخص مديرية مجاري الديوانية بشرائها كرين بمبلغ يفوق السعر الحقيقي بإضعاف حيث اظهرت الوثيقة ان المبلغ مليار وخمسون مليون دينارفيما عده متصدون ان هذا يكون ضمن سلسلة صفقات طويلة ومستمرة هدمت الدوائر الخدمية وعرقلت عملها الحقيقي منذ سنوات.

يتبع ...

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