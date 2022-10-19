نزاع عشائري يتسبب بإيقاف الدوام لمدة اسبوع في احدى مدارس الناصرية (وثيقة)

2022/10/19 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قارتسبب نزاع عشائري، اليوم الأربعاء، بإيقاف الدوام لمدة اسبوع في احدى مدارس الناصرية.وبحسب وثيقة صادرة عن تربية المحافظة، تلقتها (بغداد اليوم) فانه "تقرر تأجيل الدوام في احد المدارس بمحافظة الناصرية لمدة اسبوع بسبب نزاع عشائري".تفاصيل الوثيقة في ادناه:

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