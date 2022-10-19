2022/10/19 | 11:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مفارز الأمن الوطني في محافظة

نينوى بمتابعة متهم ينتحل صفة (ضابط)

للإيقاع بالمواطنين وإيهامهم بالتعيين

على ملاك الأجهزة الأمنية مقابل

استحصال الأموال منهم، ليُنفذ إلقاء

القبض عليه بعد استصدار الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يلقي القبض على شخصين منتحلين صفة ضابط ومحامي في نينوى والبصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يلقي القبض على شخصين منتحلين صفة ضابط ومحامي في نينوى والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).