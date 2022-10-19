دراسة: التمارين الرياضية تطيل حياتك.. مهما بلغت من العمر

2022/10/19 | 12:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُشدّد إرشادات النشاط البدني الخاصة بكبار السن على ممارسة تمارين القوة الرياضية يومين في الحد الأدنى أسبوعيًا، وساعتين ونصف الساعة من النشاط البدني الهوائي المعتدل إلى القوي.

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