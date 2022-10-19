زين العراق تحصد جائزة المشغل الأول والرائد في خدمة الدفع عبر الموبايل عالميًا

2022/10/19 | 12:02 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حصدت زين العراق، الشركة الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في العراق، جائزة المشغل الرائد في خدمة الدفع المباشر عن طريق رصيد الموبايل Direct Carrier Billing (DCB) وذلك في إطار مؤتمر توزيع جوائز الفوترة المباشرة لمشغلي خدمات الاتصالات العالميين 2022 الذي أقيم للعام الثامن في العاصمة الألمانية برلين، حيث يحتفي هذا الحفل بمشغلي خدمات الاتصالات على مستوى العالم الذين نجحوا في توفير خدمات (DCB) (الدفع عن طريق رصيد الموبايل) الأكثر ابتكاراً وتعزيزاً لتجربة المشتركين حول العالم.

ويهدف هذا المؤتمر إلى تسليط الضوء على أفضل الانجازات في مجال العمليات التشغيلية والابتكار والتميّز في مجال خدمات الدفع المباشر عن طريق رصيد الموبايل لشركات الاتصالات حول العالم.



وتشكل هذه الجائزة، دلالة واضحة على ريادة زين والتزامها بالعمل على تحقيق مبدأ التحول الرقمي في العراق من خلال تقديم أحدث الخدمات المبتكرة التي تعطي التمييز لمشتركيها، عبر توفير وسائل سهلة وآمنة لكل من مشتركي خطوط الدفع الآجل والمسبق، لإتمام عمليات الشراء والدفع عبر الانترنت من خلال أرصدة هواتفهم الذكية.

وشارك العديد من شركات الاتصالات العالمية التي تعمل بأكثر من 30 دولة حول العالم في هذا الحدث للتنافس على هذه الجائزة، ومنهم مجموعة اورانج ومجموعة فودافون ومجموعة تيلينور وشركتي دوتشة وتيليفونيكا الالمانيتين وغيرها من مزودين خدمة الاتصالات والحلول الرقمية في العالم مثل لايفسيل- أوكرانيا وO2-جمهورية التشيك وتي موبايل – بولندا وعمانتيل.

وصرح الرئيس التنفيذي لزين العراق علي الزاهد “نحن فخورون بنيلنا هذه الجائزة العالمية، حيث تنافست زين العراق مع كبرى شركات الاتصالات العالمية.



وتؤكد هذه الجائزة على نوعية وجودة الخدمات التي توفرها زين لمشتركيها، وعلى موقعها الريادي ودورها البارز في قيادة مسيرة التحول الرقمي في العراق.



وسنواصل التزامنا بالارتقاء وتطوير تجارب المستخدمين وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم، الأمر الذي يتصدر أولوياتنا ويأتي في صلب منتجاتنا وخدماتنا”.

وتتيح هذه الخدمة الفرصة أمام المشتركين لإجراء عمليات الشراء بطريقة منظمة وآمنة وسهلة من المتاجر الإلكترونية والتطبيقات والألعاب والدفع من خلال رصيد الموبايل او الفاتورة الشهرية.



وتوفر هذه الخدمة تجربة رقمية سلسة وآمنة لعمليات الشراء عبر الانترنت، وتفتح آفاقاً جديدة في العالم الرقمي.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة من الإنجازات في إطار مسيرة زين العراق المتميزة، حيث حصدت مؤخراً عدداً من الجوائز والتكريم والتقدير لدورها الفاعل في قيادة مسيرة التحول الرقمي في العراق وتحقيق النمو والتطور والتغيير في قطاع الاتصالات العراقي.



فلقد حصدت زين خلال العام الحالي 2022 على جائزتين في إطار جوائز التمويل الدولية 2022، وهي جائزة البرنامج الأكثر ابتكاراً للتنوع والشمول في مجال الاتصالات وجائزة أفضل مشغل اتصالات رقمية عن منتجها oodi.

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