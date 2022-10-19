2022/10/19 | 12:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي، أن تمرير حكومة محمد شياع السوداني سيكون “بسهولة وسلاسة”، منوها الى أن توزيع الحقائب الوزارية بين الشيعة والسنة والكورد سيكون وفق الاستحقاقات الانتخابية.وقال الحمامي ان “حكومة محمد شياع … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: تمرير حكومة السوداني سيكون بسهولة وسلاسة ولا توجد خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دولة القانون: تمرير حكومة السوداني سيكون بسهولة وسلاسة ولا توجد خلافات حول توزيع الحقائب الوزارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).