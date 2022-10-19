تظاهرتان في بعقوبة واحدة للمطالبة بالخدمات واخرى ضد سرقة حقوق سائقي المركبات

2022/10/19 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

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تظاهر العشرات من سكان المناطق الغربية لمدينة بعقوبة للمطالبة بتحسين الخدمات واستكمال المشاريع الخدمية المتلكئة .



وتظاهرات في مدينة بعقوبة تطالب باستكمال مشروع استراتيجي معطل وتنظيم عمل سيارات الأجرة.

وقال مصدر محلي إن العشرات من الأهالي تظاهروا قرب مجسر المفرق غربي بعقوبة للمطالبة باستكمال مشروع المجاري المعطل منذ عام 2014 والذي يخدم المناطق الغربية للمدينة .

ودعا المتظاهرون إلى محاسبة الجهات المسؤولة عن تلكؤ المشروع الخدمي الذي ينهي معاناة سكان المنطقة من مشاكل الصرف الصحي في ظل التوسع السكاني .

وفي تظاهرة آخرى نظم سائقو مركبات الأجرة وقفة احتجاجية وقاموا باغلاق مرآب بعقوبة القديم احتجاجا على عمليات أسموها سرقة لحقوق السائقين وأبرزها ظاهرة وقوف العجلات خارج المرائب الرسمية ونقل الركاب خارج آليات وقوانين هيئة نقل الركاب.

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