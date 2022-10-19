هيئة النزاهة: 86 عملية ضبط نفَّذتها مديريات ومكاتب التحقيق في أيلول

2022/10/19 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بأنَّ مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات نفَّذت (86) عمليَّة ضبطٍ خلال شهر أيلول المنصرم، مُبيِّنةً أنَّ تلك العمليَّات أسفرت عن ضبط (52) مُتَّهماً.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت إلى أنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق بغداد رصدت مُخالفاتٍ في عمليَّة بيع قطعة أرضٍ تابعةٍ لدائرة عقارات الدولة، لافتةً إلى إقدام وزير النفط الحالي على المضي بإجراءات البيع؛ خلافاً للضوابط والتعليمات وبأسعارٍ زهيدةٍ.

الدائرة أضافت إنَّ مكتب تحقيق ديالى كشف عن حالات تلاعبٍ وتزويرٍ رافقت منح قروضٍ في المصرف الزراعي ومصرف الرشيد في المُحافظة، مُنوِّهةً بمنح قروضٍ وتسهيلاتٍ موسميَّةٍ وشراء سيَّاراتٍ دون علم المُقترضين، تبيَّن لاحقاً من خلال التحرِّي والتدقيق أنَّ أحدهم مُتوفَّى، فضلاً عن استمرار الاستقطاع الشهري من أحد المُواطنين؛ بالرغم من تسديده كامل مبلغ السلفة التي مُنِحَت له منذ عام 2012.

وأوضحت أنَّ ملاكات مكتب تحقيق النجف ضبطت مُخالفاتٍ بتنفيذ مشروع تبليط شوارع مُتفرِّقةٍ في ناحية العباسيَّة من قبل هيأة إعمار النجف بمبلغ (1,293,836,250) مليار دينارٍ، أما في مُحافظة كركوك تمكَّن فريق عمل المكتب الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة – قسم الحسابات من كشف وجود شبهة فسادٍ في مشروع ترميم بناية مركز شرطة الزاب.

الدائرة أكَّدت أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الأنبار رصدت قيام مُوظَّفةٍ في دائرة ماء الرمادي بالتلاعب في قوائم الرواتب واختلاس مبلغ (563,670,312) مليون دينار بالتعاون مع (4) مُوظَّفين مُتَّهمين، من بينهم شقيقتها، وفي الديوانيَّة تمَّ ضبط قروضٍ في المصرف الزراعيِّ بمبلغ (1,800,000,000) مليار دينار تمَّ منحها بضماناتٍ عقاريَّةٍ تبيَّن عدم صحَّة حجزها لمصلحة المصرف، فضلاً عن قيام لجنة الكشف على العقارات بتقدير العقارات بخلاف سعرها الحقيقيِّ، أمَّا في بابل فقد تمَّ ضبط اختلاس مبلغ (206,000,000) ملايين دينارٍ في استمارات الرواتب في مُديريَّـة التربية في المُحافظة.

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