التجارة تعلن عن وصول باخرة محملة 42 الف طن من الرز التايلندي لصالح السلة الغذائية

2022/10/19 | 12:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة (( GUO QIANG 8)) المحملة بـ.



42 الف طن من الرز التاليندي لصالح السلة الغذائية للوجبات المتبقية لعام 2022 .

اكدت ذلك مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية المهندسة لمى الموسوي وقالت ان الباخرة (( GUO QIANG 8)) وصلت الى منطقة الادلاء في المياه الإقليمية مساء اليوم الثلاثاء محملة بـمادة الرز التايلندي المقرر تجهيزه ضمن السلة الغذائية .

واشارت “ان فريقا مشتركا من دائرة الرقابة التجارية وفاحصي المختبر في قسم السيطرة النوعية في شركتها استقلوا سطح الباخرة لسحب نماذج الرز بغية القيام بفحصه فحصأ اوليا ومن ثم ارسال النماذج الى مختبر قسم السيطرة النوعية المركزي في بغداد لاستكمال بقية الفحوصات لبيان صلاحيته للاستهلاك البشري قبل اطلاق عمليات تجهيزه للوكلاء.

منوهة “ان نوعية الرز المستوردة والمتعاقد عليها هي من نوعيات الرز الابيض ذات الحبة الطويلة والمصنف من اجود الانواع العالمية .

وذكرت ” المدير العام ان بواخر اخرى محملة بالرز للسلات المتبقية لهذا العام ستصل خلال الايام القادمة .

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