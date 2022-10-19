الصحة اللبنانية تحذر من تفشي الكوليرا بين اللاجئين السوريين

2022/10/19 | 12:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، عن انتشار واسع لوباء الكوليرا يتركز في معظمه بين أوساط اللاجئين السوريين.

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