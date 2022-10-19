2022/10/19 | 12:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: رأى “معهد كوينز” الأمريكي أن المشهد السياسي الجديد في العراق، طوى...

ظهرت المقالة معهد كوينز: واشنطن ستراقب الاحتجاجات والأموال المخصصة للحشد والجيش خلال حقبة السوداني أولاً على المسلة.

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