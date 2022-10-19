2022/10/19 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، وزير المالية بالوكالة السابق احسان عبد الجبار ووكيل الوزارة طيف سامي ومدير مصرف الرافدين ومسؤولين آخرين حول سرقة مليارين ونصف مليار دولار من أمانات هيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة النيابية تستضيف الكادر المتقدم بالمالية بشأن سرقة أكثر من 3 ترليونات دينار المركز الخبري الوطني.

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