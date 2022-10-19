2022/10/19 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



نزاع عشائري يتسبب بتأجيل الدوام في احد مدارس ذي قار لمدة أسبوع المركز الخبري الوطني.

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