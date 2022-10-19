التضخم في بريطانيا يتجاوز التوقعات.. الأعلى منذ 1980

2022/10/19 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استمرت البيانات شديدة السلبية في ضرب الاقتصاد البريطاني، حيث أظهرت بيانات حديثة تجاوز التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 42 عامًا وتحديدًا منذ عام 1980.

وارتفعت معدلات التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في سبتمبر مسجلاً أعلى مستوى في 40 عاماً، مقابل توقعات بتسجيل مستويات 10% ومقابل القراءة السابقة عند 9.9%.

وفقًا للبيانات، تضخم أسعار الغذاء يصل إلى أعلى مستوى في 42 عاما منذ أبريل 1980، كان التضخم مدفوعا بالارتفاع في فواتير الغاز والكهرباء، والقفز في تكاليف الطعام والشراب.

أكبر مساهمة في المعدل السنوي في سبتمبر 2022 جاءت من الإسكان والخدمات المنزلية، وجاءت ثاني أكبر مساهمة من الأطعمة والمشروبات غير الكحولية، والتي تجاوزت مساهمة النقل.

تكشف البيانات من استطلاع MRP الذي أجرته Opinium أن أكثر من نصف البريطانيين يقلصون من التدفئة والماء الساخن والكهرباء تحت ضغط تكلفة المعيشة، وأن واحدًا من كل 12 قد فاته دفع الفاتورة.

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