النزاهة النيابية تستضيف الكادر المتقدم بالمالية حول سرقة أموال الضرائب

2022/10/19 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

استضافت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الأربعاء، وزير المالية بالوكالة السابق احسان عبد الجبار ووكيل الوزارة طيف سامي ومدير مصرف الرافدين ومسؤولين آخرين حول سرقة مليارين ونصف مليار دولار من أمانات هيئة الضرائب.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب إن "لجنة النزاهة النيابية استضافت وزير المالية بالوكالة السابق احسان عبد الجبار ووكيل وزارة المالية طيف سامي ومدير عام مصرف الرافدين ومدير الدائرة القانونية في وزارة المالية ومعاون مدير عام دائرة الضرائب".

وأضاف أن "الاجتماع خصص لمناقشة حيثيات سرقة 2،5 مليار دولار (أكثر من 3 ترليونات دينار) من أمانات هيئة الضرائب".

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