وكالة الاستخبارات تحبط عملية هروب 6 ارهابيين (صورة)

2022/10/19 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، أحباط عملية هروب 6 ارهابيين اثناء محاولتهم عبور حدود البلاد.

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