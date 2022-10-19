رئيس الجمهورية يؤكد للحكيم أهمية توحيد الجهود الوطنية من اجل تشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/19 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد لرئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ، اليوم الأربعاء ، أهمية توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة في سبيل تلبية تطلعات المواطنين.وذكر بيان […]

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