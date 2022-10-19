«مايكروسوفت» أحدث الشركات التقنية في تسريح الموظفين

2022/10/19 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شركة مايكروسوفت تسريح موظفين في عدة أقسام لديها.



وتعد هذه الخطوة مثالاً آخر على قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بإلغاء الوظائف، بعد أن تحركت في وقت سابق لإبطاء أو تجميد التوظيف مع تباطؤ الاقتصاد.



ورفضت مايكروسوفت الكشف عن عدد الوظائف التي شطبتها، لكن مصدراً قال إن عدد حالات التسريح تقل عن ألف موظف.

وقال متحدث باسم الشركة، «مثل جميع الشركات، نقيم أولويات أعمالنا على أساس منتظم، ونجري تعديلات هيكلية وفقاً لذلك، وسنواصل الاستثمار في أعمالنا والتوظيف في مجالات النمو الرئيسية في العام المقبل».

وكانت «مايكروسوفت» أخبرت العمال في مايو الماضي أنها تبطئ عمليات التوظيف داخل أقسام «ويندوز» و«أوفيس» ومجموعات برامج المحادثات «تيمز» نظراً لاستعدادها لمواجهة التقلبات الاقتصادية.

وكان لدى الشركة العملاقة يضم 181 ألف موظف في عام 2021، قبل شطب أقل من 1% من إجمالي الموظفين، كجزء من عملية إعادة التنظيم.

وشهدت العام الجاري موجة من التفنيشات في شركات التقنية، ومن بين الشركات «أمازون» التي قالت إنها تضيف وظائف بأبطأ معدل منذ عام 2019.



بعد اعتماد سياسة خفض عدد موظفيها، وانخفض عدد موظفي «أمازون» بنحو 100 ألف موظف.

شركة «ألفابت»، (غوغل) أيضاً عملت على إبطاء جهودها للتوظيف.



وأخبر الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي الموظفين مؤخراً أنه بالرغم من توظيف 10 آلاف شخص في الربع الثاني، إلا أن الشركة ستُبطئ وتيرة التوظيف لبقية العام وتعطي الأولوية للمواهب الهندسية والتقنية.



وأوضحت «غوغل» أن تعليق التوظيف بشكل مؤقت هو جزء من هذا التباطؤ، «لتمكين فرق العمل من تحديد الأولوية لأدوارهم وخطط التوظيف لبقية العام».



كان لدى «غوغل» نحو 164 ألف موظف في نهاية مارس.

شركة «أبل» كذلك، تخطط لإبطاء عملية التوظيف والإنفاق في بعض الأقسام العام المقبل للتصدي للركود الاقتصادي المحتمل، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.



و لدى «أبل» 154 ألف موظف.

ومن بين الشركات، «كارفانا»، للسيارات المستعملة عبر الإنترنت، التي سرحت 2500 شخص في مايو، و «كوينباس» للعملات المشفرة، و «كومباس»، للوساطة العقارية، و «جيمني ترست» للعملات المشفرة.

شركة «ميتا» (فيسبوك)، خفضت خطط توظيف المهندسين 30% على الأقل.



ولدى الشركة أكثر من 77,800 موظف.

أما «نتفلكس»، فقد شهدت عدة جولات من عمليات تسريح العمال التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة منذ أن أبلغت عن خسارة 200 ألف مشترك في الربع الأول.



وفي أبريل، بدأت الشركة في تقليص بعض المبادرات التسويقية، ثم سرحت 150 موظفاً في مايو و300 آخرين في يونيو.



وكان لدى الشركة 11300 موظف في عام 2021.

كذلك، سرحت «تيسلا»، 200 موظف مطورين للطيار الآلي نظراً لإغلاق منشأتها في سان ماتيو بولاية كاليفورنيا في يونيو.



وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أن نحو 10% من الموظفين الذين يتقاضون أجوراً سيفقدون وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.



وكانت «تيسلا» توظف 100 ألف موظف حول العالم في نهاية العام الماضي.

(وكالات)

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