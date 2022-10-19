2022/10/19 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع قرب انطلاق مونديال كأس العالم 2022 المقامة في قطر، سيفتقد عشاق كرة القدم مشاهدة 10 نجوم عالميين عن منتخابتهم بداعي الإصابة، ومن أبرز النجوم الغائبة عن البطولة:

– باولو ديبالا (الأرجنتين)

يعد ديبالا أبرز النجوم الغائبين عن مونديال قطر 2022، بسبب إصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما.

– ديوغو جوتا (البرتغال)

سيغيب ديوغو جوتا عن منتخب البرتغال في المونديال بعد إصابة عضلية تعرض لها مع ناديه ليفربول في مواجهة مانشستر سيتي.

– جيني فينالدوم (هولندا)

نجم ليفربول الإنجليزي السابق، ولاعب روما الحالي سيغيب عن المونديال، وذلك بسبب الكسر الذي تعرض له بساقه.

– أليكسز سيلميكرز (بلجيكا)

لن يلحق سيلميكرز لاعب إي سي ميلان، والمنتخب البلجيكي الصاعد بالمونديال، مما يحطم حلمه بالمشاركة في البطولة لأول مرة.

– ريس جيمس (إنجلترا)

ظهير منتخب إنجلترا المتألق سيغيب عن البطولة، بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي.

– كالفن فيليبس (إنجلترا)

يعتبر فيليبس من العناصر الرئيسية لمنتخب إنجلترا في بطولة أوروبا الأخيرة، ولكن الإصابة ستحرمه من المشاركة في موندياله الأول.

– رونالد أراوخو (أوروغواي)

قلب دفاع برشلونة والأوروغواي لن يلحق بالمونديال، مما يعني خسارة كبيرة لمنتخب بلاده، الذي سيفقد واحدا من أفضل المدافعين في أوروبا.

– نغولو كانتي (فرنسا)

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، غياب الفرنسي نغولو كانتي عن نهائيات كأس العالم في قطر، بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

– بيدرو نيتو (البرتغال)

سيغيب المهاجم البرتغالي نيتو عن منتخب بلاده في المونديال، بسبب إصابة تعرض لها مع ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي.

– خيسوس كورونا (المكسيك)

يعتبر كورونا من أمهر اللاعبين المكسيكيين في أوروبا، لكن مشاركته هذه المرة لن تتحقق، مما يضعف فرص المكسيك في البطولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز 10 نجوم سيغيبون عن المونديال بسبب الإصابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).