"أنحراف بيئي".. خطر ملاعب مونديال قطر "أكبر مما هو معلن"

2022/10/19 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حين يعد منظمو دورة كأس العالم لكرة القدم المرتقبة في قطر ببطولة محايدة كربونياً، يحذر ناشطون بيئيون من أن الضرر المتوقع لهذا الحدث على البيئة يفوق بكثير ما هو مُعلن.

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