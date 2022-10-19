من وحي أرض الطفوف / 5

2022/10/19 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ملحمة الطف تخطيط إلهي ، وليس بشري

هناك عدة أحاديث وردت عن الرسول الأعظم

محمد(صل الله عليه وآله)تشير إلى واقعة

كربلاء وما يجري فيه وان من قام بنقل تلك

الأخبار جبرائيل الأمين و

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