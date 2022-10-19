2022/10/19 | 13:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم : عبود مزهر الكرخي
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ملحمة الطف تخطيط إلهي ، وليس بشري
هناك عدة أحاديث وردت عن الرسول الأعظم
محمد(صل الله عليه وآله)تشير إلى واقعة
كربلاء وما يجري فيه وان من قام بنقل تلك
الأخبار جبرائيل الأمين و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي أرض الطفوف / 5) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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