الاطار: لن يعاد تدوير اي وزير في حكومة الكاظمي والاسماء ستعلن خلال ساعات

2022/10/19 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال

حسن، الاربعاء، استحالة اعادة تدوير اي

وزير من الحكومة الحالية في كابينة محمد

شياع السوداني.

وقال حسن في حديث صحفي،ان" كابينة

السوداني شبه مكتملة حيث بدء العمل

عليه

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