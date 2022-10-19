2022/10/19 | 13:00 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت مصادر سياسية عن اسماء المرشحين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : ترشيح نوري المالكي و خميس الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لمنصب نائب رئيس الجمهورية وتوزيع
الوزارات على القوى السنية .
وقالت المصادر انه تم الاتفاق على إعادة
تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية
لتوزيعها على كل من ائتلاف دولة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : ترشيح نوري المالكي و خميس الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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