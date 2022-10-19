2022/10/19 | 13:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر سياسية عن اسماء المرشحين

لمنصب نائب رئيس الجمهورية وتوزيع

الوزارات على القوى السنية .

وقالت المصادر انه تم الاتفاق على إعادة

تفعيل مناصب نواب رئيس الجمهورية

لتوزيعها على كل من ائتلاف دولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر : ترشيح نوري المالكي و خميس الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر : ترشيح نوري المالكي و خميس الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).